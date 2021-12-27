Прокуратура попросила суд удалить видео блогера Литвина с ездой без прав на BMW по ТЦ
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
«Одинцовская городская прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещённой в двух аккаунтах в социальных сетях, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
15 декабря на Литвина составили административный протокол за езду без прав на BMW по торговому центру.