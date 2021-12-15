На блогера Михаила Литвина за езду без прав на BMW по торговому центру составлен протокол

На блогера Михаила Литвина, прокатившегося по торговому центру на BMW, составили административный протокол за езду без прав. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Литвин был лишён водительских прав в мае, экзамен на их получение заново не сдавал.

Блогеру грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

По данным ГУ МВД России по Московской области, поводом для составления протокола стало видео, размещённое в сети, на котором мужчина передвигается на автомобиле в помещении одного из ТЦ.

В конце ноября мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тыс. рублей за простой автобусов на месте ДТП.

Массовое ДТП с участием пяти машин произошло 1 апреля. Спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате ЧП пострадала женщина.