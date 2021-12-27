Эпидемиолог Бутенко рассказал, от чего зависит срок окончания пандемии COVID-19

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко предположил, что срок окончания пандемии коронавируса будет зависеть от двух факторов: иммунной прослойки населения и мутагенности вируса.

«Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идёт пандемия, тем больше мутирует вирус. Но такие процессы не всегда приводят к усилению патогенности вируса, иногда они работают на его ослабление. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдёт и COVID-19», — добавил Бутенко в беседе с «Известиями».

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.