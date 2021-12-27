Эпидемиолог Бутенко рассказал, от чего зависит срок окончания пандемии COVID-19

Короткая ссылка
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко предположил, что срок окончания пандемии коронавируса будет зависеть от двух факторов: иммунной прослойки населения и мутагенности вируса.
Эпидемиолог Бутенко рассказал, от чего зависит срок окончания пандемии COVID-19
  • Legion-Media

«Мы видим, что COVID-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идёт пандемия, тем больше мутирует вирус. Но такие процессы не всегда приводят к усилению патогенности вируса, иногда они работают на его ослабление. Науке известны случаи лишения свойств патогенности вируса в результате мутаций. Не исключено, что по такому же сценарию пойдёт и COVID-19», — добавил Бутенко в беседе с «Известиями».

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить