В Челябинской области возобновили движение на закрытом участке трассы М5

Движение на автомобильной трассе М5 от Чебаркуля до границы Челябинской области с Башкортостаном, приостановленное из-за непогоды, полностью возобновили.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

«Ограничение на участке с 1548-го по 1796-й километр от Аши до развязки на Чебаркуль снято. Движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 06:30», — сообщили в ГИБДД.

Ранее стало известно, что участок федеральной трассы М5 на территории Оренбургской области, Башкирии и Татарстана временно закрыли для проезда такси, грузовых машин и автобусов из-за непогоды.