Экономист Григорьева рассказала о выплатах пенсионерам в декабре

В Пенсионном фонде напомнили, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат выплаты за январь 2022 года в декабре, сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному», — приводит агентство «Прайм» слова Григорьевой.

Отмечается, что в ходе текущего месяца прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста, и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад.

«Все эти выплаты поступят в декабре», — добавила экономист.

Ранее стало известно, что в России жители села могут получить прибавку в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии в размере 25%.