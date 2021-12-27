Вице-премьер Хуснуллин: рост стоимости стройматериалов является главной угрозой отрасли

Рост стоимости материалов является главной угрозой для строительной отрасли, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Рост стоимости материалов сегодня для нас угроза номер один», — заявил Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

Он отметил, что если цена будет расти на 15, 20% и более, то придётся сокращать уже запущенные строительные программы.

По его словам, при таком сценарии будут недостроенные социальные объекты, разорившиеся подрядные организации.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что программа по переселению граждан из жилья, признанного аварийным, потребует около 600—700 млрд рублей.