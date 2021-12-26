Вице-премьер Хуснуллин: расселение аварийного жилья потребует более 600 млрд рублей
- РИА Новости
«У нас аварийным считается жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года. Но за этот период, почти за пять лет, ещё большой объём скопился. С ним тоже надо что-то делать. Президент распорядился и эту аварийку ликвидировать. Решение капиталоёмкое, оно будет стоить 600—700 млрд рублей», — рассказал Хуснуллин.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с ветхим жильём в стране.
Он заявил о необходимости вытаскивать людей из трущоб и пояснил, что дискуссии касательно ветхого жилья ведутся постоянно.