Вице-премьер Хуснуллин: расселение аварийного жилья потребует более 600 млрд рублей

Короткая ссылка
Программа по переселению граждан из жилья, признанного аварийным, потребует около 600—700 млрд рублей, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко.
Вице-премьер Хуснуллин: расселение аварийного жилья потребует более 600 млрд рублей
  • РИА Новости

«У нас аварийным считается жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года. Но за этот период, почти за пять лет, ещё большой объём скопился. С ним тоже надо что-то делать. Президент распорядился и эту аварийку ликвидировать. Решение капиталоёмкое, оно будет стоить 600—700 млрд рублей», — рассказал Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с ветхим жильём в стране.

Он заявил о необходимости вытаскивать людей из трущоб и пояснил, что дискуссии касательно ветхого жилья ведутся постоянно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить