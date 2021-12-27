РИА Новости: Фрегат «Адмирал Чабаненко» получит 32 крылатые ракеты

Фрегат «Адмирал Чабаненко» получит на вооружение 32 крылатые ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«Всего «Чабаненко» сможет нести 32 крылатых ракеты», — цитирует РИА Новости свой источник.

Отмечается, что на корабле будет установлено четыре счетверённые пусковые установки «Уран».

Также фрегат оснастят универсальной пусковой установкой вертикального пуска на 16 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

Ранее стало известно, что носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка «Белгород» — завершит государственные испытания в 2022 году.