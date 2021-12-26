Угрожавший гранатой в ТЦ на севере Москвы задержан
«Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника. Им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.
Уточняется, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который попытался украсть в торговом центре товар, но был задержан охраной, после чего показал предмет, похожий на гранату, и скрылся.