Угрожавший гранатой в ТЦ на севере Москвы задержан

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Правоохранительные органы задержали в Москве мужчину, который при попытке кражи в торговом центре на Ленинградском шоссе продемонстрировал охранникам гранату, после чего скрылся.

«Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника. Им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУ МВД.

Уточняется, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция ищет в районе Ленинградского шоссе мужчину, который попытался украсть в торговом центре товар, но был задержан охраной, после чего показал предмет, похожий на гранату, и скрылся.

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