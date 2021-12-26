В ДТП в Вологодской области столкнулись пять автомобилей

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Один человек погиб в воскресенье в результате ДТП с участием пяти машин на трассе М8 в Грязовецком районе Вологодской области.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД, по предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. После этого МАЗ совершил по очереди столкновение с двумя автомобилями ГАЗ, а затем и с автомобилем Volkswagen.

Водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Московской области погиб ребёнок и пострадал мужчина.

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