В ДТП в Вологодской области столкнулись пять автомобилей

Один человек погиб в воскресенье в результате ДТП с участием пяти машин на трассе М8 в Грязовецком районе Вологодской области.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД, по предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. После этого МАЗ совершил по очереди столкновение с двумя автомобилями ГАЗ, а затем и с автомобилем Volkswagen.

Водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Московской области погиб ребёнок и пострадал мужчина.