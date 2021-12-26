В ДТП в Подмосковье погиб ребёнок

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В ДТП в Московской области погиб ребёнок и пострадал мужчина.
В ДТП в Подмосковье погиб ребёнок
  • Legion-Media

«В деревне Михали городского округа Егорьевск произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП в одной из машин марки Lada Kalina погибла девятилетняя девочка и пострадал мужчина, его госпитализировали», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области.

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