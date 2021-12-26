В Москве подросток погиб, катаясь на тюбинге

В Москве 15-летний подросток погиб, врезавшись в дерево во время съезда на тюбинге с необорудованного склона.

«На Каширском шоссе около 21 часа несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение ввести в России возрастные ограничения на использование тюбингов детьми.