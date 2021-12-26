СК начал проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту гибели трёх человек, в том числе ребёнка, в результате пожара в селе Александров-Гай в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Новоузенским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 37-летнего мужчины, 36-летней женщины и их 10-летней дочери», — говорится в сообщении.

26 декабря в результате пожара в частном доме в селе Александров-Гай Саратовской области погибли три человека, в том числе ребёнок.

Как уточняется, в результате пожара погибли двое взрослых и их десятилетняя дочь.