СК начал проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Саратовской области
- РИА Новости
«Новоузенским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 37-летнего мужчины, 36-летней женщины и их 10-летней дочери», — говорится в сообщении.
26 декабря в результате пожара в частном доме в селе Александров-Гай Саратовской области погибли три человека, в том числе ребёнок.
Как уточняется, в результате пожара погибли двое взрослых и их десятилетняя дочь.