СК начал проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Саратовской области

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Следователи проводят проверку по факту гибели трёх человек, в том числе ребёнка, в результате пожара в селе Александров-Гай в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК начал проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Саратовской области
  • РИА Новости

«Новоузенским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 37-летнего мужчины, 36-летней женщины и их 10-летней дочери», — говорится в сообщении.

26 декабря в результате пожара в частном доме в селе Александров-Гай Саратовской области погибли три человека, в том числе ребёнок.

Как уточняется, в результате пожара погибли двое взрослых и их десятилетняя дочь.

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