Три человека погибли в результате пожара в доме в Саратовской области
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«По предварительным данным, 26 декабря 2021 года в ночное время в селе Александров Гай Саратовской области произошло возгорание частного домовладения по улице Привокзальной, в котором проживает семья, состоящая из пяти человек: двух взрослых и трёх несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате пожара погибли двое взрослых и их десятилетняя дочь.
Ранее в жилом доме в посёлке Вожега Вологодской области вспыхнул пожар, в результате которого погибли двое детей.