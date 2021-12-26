Три человека погибли в результате пожара в доме в Саратовской области

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В результате пожара в частном доме в селе Александров Гай Саратовской области погибли три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Три человека погибли в результате пожара в доме в Саратовской области
  • © ГУ МЧС России по Саратовской области

«По предварительным данным, 26 декабря 2021 года в ночное время в селе Александров Гай Саратовской области произошло возгорание частного домовладения по улице Привокзальной, в котором проживает семья, состоящая из пяти человек: двух взрослых и трёх несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате пожара погибли двое взрослых и их десятилетняя дочь.

Ранее в жилом доме в посёлке Вожега Вологодской области вспыхнул пожар, в результате которого погибли двое детей. 

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