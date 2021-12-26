В Москве пьяный пассажир напал на полицейского в переходе метро

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В московском метро пьяный мужчина в ответ на замечание со стороны полицейского в переходе метрополитена ударил сотрудника и был задержан.
В Москве пьяный пассажир напал на полицейского в переходе метро
  • AP

«Сегодня в переходе между станциями «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» в 12:10 сотрудник полиции сделал замечание гражданину, который грубо нарушал общественный порядок. Гражданин в ответ ударил полицейского, после чего был задержан», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что мужчину отправят на медосвидетельствование для установления состояния опьянения.

Полицейский не пострадал. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии у участкового отняли пистолет и прострелили ему ногу.

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