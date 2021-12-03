В Башкирии у участкового отняли пистолет и прострелили ему ногу

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Правоохранительные органы разыскивают двоих мужчин в Башкирии, которые напали на участкового и отобрали у него табельного оружие, выстелив ему в ногу.
В Башкирии у участкового отняли пистолет и прострелили ему ногу
  • РИА Новости

По версии следствия, двое участковых выехали в деревню Акчишма, чтобы забрать подозреваемого по уголовному делу, который находился дома вместе со своим знакомым.

«На законные требования сотрудников полиции проехать с ними подозреваемый ответил отказом, после чего вместе со своим знакомым они оказали активное сопротивление, в ходе которого отобрали у участкового табельный пистолет, и один из нападавших произвел несколько выстрелов в участкового», — приводит РИА Новости сообщение регионального СК.

Злоумышленники скрылись на автомобиле, полицейский с огнестрельными ранениями плеча и ноги доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

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