В Башкирии у участкового отняли пистолет и прострелили ему ногу
- РИА Новости
По версии следствия, двое участковых выехали в деревню Акчишма, чтобы забрать подозреваемого по уголовному делу, который находился дома вместе со своим знакомым.
«На законные требования сотрудников полиции проехать с ними подозреваемый ответил отказом, после чего вместе со своим знакомым они оказали активное сопротивление, в ходе которого отобрали у участкового табельный пистолет, и один из нападавших произвел несколько выстрелов в участкового», — приводит РИА Новости сообщение регионального СК.
Злоумышленники скрылись на автомобиле, полицейский с огнестрельными ранениями плеча и ноги доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело.