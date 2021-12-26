Тишковец: морозы усилятся в Центральной России в последнюю неделю года

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последняя неделя года в Центральной России начнётся с усиления морозов.

«Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения», — написал синоптик в Instagram.

Тишковец отметил, что в ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится от -13 °С до -15 °С, в Подмосковье — от -12 °С до -17 °С. В дневные часы столбики термометров в столице поднимутся максимум до -7 °С, по региону — до -6 °С.

Ранее Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь составит -6...-1 °С.