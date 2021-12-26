Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
- Legion-Media
«В последний день декабря и в новогоднюю ночь столбики термометров будут колебаться от -1 до -6 °С, а первым январским днём потеплеет до нулевой отметки», — цитирует Тишковца РИА Новости.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшие дни и первые числа января.
По его словам, в новогоднюю ночь и 1—2 января в Москве и Подмосковье возможен небольшой снег и незначительное ослабление морозов.