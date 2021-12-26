В Красноярском крае спасатели эвакуировали 58 рыбаков со льда Енисея

В Красноярском крае спасатели эвакуировали со льда Енисея 58 рыбаков. Об этом сообщает агентство ГО и ЧС Красноярского края во «ВКонтакте».

«Всего эвакуированы 58 человек, с которыми на территории подразделения проведены профилактические беседы об опасности выхода на лёд», — говорится в сообщении.

Рыбаки оказались отрезанными от берега из-за резкого подъёма уровня воды в Енисее.

Ранее стало известно, что в девяти городах и районах Краснодарского края прогнозируется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обильных осадков до вечера 26 декабря.