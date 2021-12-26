Правительство России выделит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в сёлах

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Кабмин выделит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в сёлах и труднодоступных местностях. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Правительство России выделит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в сёлах
  • Legion-Media

«Правительство начинает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях. До конца 2021 года из резервного фонда на эти цели будет направлено 5 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Выделенные средства позволят отремонтировать около 1,2 тыс. почтовых отделений, в частности оснастить их новой мебелью и оборудованием.

В октябре генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что для ремонта отделений компании потребуется более 90 млрд рублей.

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