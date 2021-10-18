В «Почте России» заявили, что для ремонта отделений потребуется более 90 млрд рублей

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Общая сумма, необходимая для ремонта отделений «Почты России», превышает 90 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор компании Максим Акимов на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
В «Почте России» заявили, что для ремонта отделений потребуется более 90 млрд рублей
  • РИА Новости

«Мы признательны правительству за решение не направлять дивиденды 2020 года в бюджет, все эти ресурсы будут направлены не просто на ремонт отделений, а на ремонт сельских отделений. Но это капля в море, потому что общая потребность в ремонте превышает 90 млрд рублей», — приводит ТАСС слова Акимова.

Он отметил, что 70% сельских отделений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов.

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