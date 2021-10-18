В «Почте России» заявили, что для ремонта отделений потребуется более 90 млрд рублей

Общая сумма, необходимая для ремонта отделений «Почты России», превышает 90 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор компании Максим Акимов на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Мы признательны правительству за решение не направлять дивиденды 2020 года в бюджет, все эти ресурсы будут направлены не просто на ремонт отделений, а на ремонт сельских отделений. Но это капля в море, потому что общая потребность в ремонте превышает 90 млрд рублей», — приводит ТАСС слова Акимова.

Он отметил, что 70% сельских отделений находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов.