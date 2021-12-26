В результате ДТП с участием 15 автомобилей на трассе Уфа — Оренбург погиб один человек

В результате аварии с участием 15 автомобилей на трассе Уфа — Оренбург погиб один человек.

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«Столкнулись 15 автомашин, один человек погиб. Подробности происшествия уточняются», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГИБДД по Башкирии. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Ранее стало известно, что участок федеральной трассы М5 на территории Оренбургской области, Башкирии и Татарстана временно закрыли для проезда такси, грузовых машин и автобусов из-за непогоды.