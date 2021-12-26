ТАСС: три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
- РИА Новости
«26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли три человека, ещё шесть получили травмы», — сказал собеседник агентства.
25 декабря в результате столкновения двух легковых автомобилей и «газели» в Курской области погибли три человека, ещё четверо пострадали.
Также в Мордовии произошло ДТП с участием 24 автомобилей, четыре человека пострадали.