ТАСС: три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Микроавтобус и грузовик попали в ДТП в Ростовской области, погибли три человека, ещё шесть пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли три человека, ещё шесть получили травмы», — сказал собеседник агентства.

25 декабря в результате столкновения двух легковых автомобилей и «газели» в Курской области погибли три человека, ещё четверо пострадали.

Также в Мордовии произошло ДТП с участием 24 автомобилей, четыре человека пострадали.