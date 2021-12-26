ТАСС: три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

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Микроавтобус и грузовик попали в ДТП в Ростовской области, погибли три человека, ещё шесть пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.
ТАСС: три человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
  • РИА Новости

«26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли три человека, ещё шесть получили травмы», — сказал собеседник агентства.

25 декабря в результате столкновения двух легковых автомобилей и «газели» в Курской области погибли три человека, ещё четверо пострадали.

Также в Мордовии произошло ДТП с участием 24 автомобилей, четыре человека пострадали.

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