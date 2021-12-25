Более 20 машин попали в ДТП на трассе в Мордовии

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Четыре человека пострадали при столкновении 24 автомобилей на трассе в Мордовии, сообщает МВД по региону.
Более 20 машин попали в ДТП на трассе в Мордовии
  • © ГУ МЧС России по Республике Мордовия

«25 декабря в 13:10 на 1-м км автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 24 автомобилей», — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что среди попавших в ДТП машин есть автомобиль пожарной службы.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Ранее около 20 машин столкнулись на трассе М7 во Владимирской области.

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