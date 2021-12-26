В Казани пять человек отравились угарным газом

Короткая ссылка
В частном доме в Казани пять человек, включая двух детей, отравились угарным газом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе двух детей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что дети были госпитализированы с отравлением средней и лёгкой степени тяжести соответственно. 

Инцидент произошёл по адресу: Приволжский район, ул. Поперечно-Кукушкинская.

Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось, что женщину и четверых детей госпитализировали в Нижнем Новгороде после отравления угарным газом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить