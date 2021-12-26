В Казани пять человек отравились угарным газом

В частном доме в Казани пять человек, включая двух детей, отравились угарным газом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе двух детей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что дети были госпитализированы с отравлением средней и лёгкой степени тяжести соответственно. Инцидент произошёл по адресу: Приволжский район, ул. Поперечно-Кукушкинская. Причина случившегося устанавливается. Ранее сообщалось, что женщину и четверых детей госпитализировали в Нижнем Новгороде после отравления угарным газом.