Пять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Рязани

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Пять человек пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Рязани.
Пять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Рязани
  • РИА Новости

Отмечается, что на Ряжском шоссе столкнулись автомобиль Lada Vesta и маршрутка Peugeot Boxer.

«В результате столкновения пострадали два пассажира и водитель маршрутного транспортного средства, а также водитель и пассажирка автомобиля Lada Vesta», — цитирует РИА Новости сообщение Госавтоинспекции области в Telegram.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее четыре человека пострадали при столкновении 24 автомобилей на трассе в Мордовии.

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