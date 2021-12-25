Пять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Рязани
- РИА Новости
Отмечается, что на Ряжском шоссе столкнулись автомобиль Lada Vesta и маршрутка Peugeot Boxer.
«В результате столкновения пострадали два пассажира и водитель маршрутного транспортного средства, а также водитель и пассажирка автомобиля Lada Vesta», — цитирует РИА Новости сообщение Госавтоинспекции области в Telegram.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее четыре человека пострадали при столкновении 24 автомобилей на трассе в Мордовии.