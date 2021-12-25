В Санкт-Петербурге начали проектирование нового разводного моста

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что городу необходим новый разводной мост через Неву, его проектирование уже ведётся.

Об этом он сказал в ходе прямой линии, где отвечал на вопросы жителей города.

«Возводить мост мы планируем в 2023-2028 годах. Сейчас идёт проектирование. Мы закладываем деньги под него, мы их уже предусмотрели в бюджете на 2022-2024 годы. Этот мост действительно необходим нашему городу», — приводит слова Беглова РИА Новости.

Большой Смоленский мост предусмотрен генеральным планом Петербурга, добавил он.

«Этот мост даст новые возможности почти для миллиона человек, и не только для тех, кто проживает на левом и правом берегах Невы. Мост станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра города. Вместе с мостом проектируется три транспортные развязки на пересечении с проспектом Обуховской обороны, на пересечении с Октябрьской набережной, на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай», — пояснил губернатор.

Мост будет иметь шесть полос движения, по нему планируется пустить трамваи и другой общественный транспорт.

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