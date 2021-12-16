В Севастополе рассказали о планах по развитию яхтенной марины в Балаклавской бухте

Комплексное развитие яхтенной марины в Балаклавской бухте планируется начать в 2022 году.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.

Исполнителем проекта в рамках ФЦП назначена компания «Мостотрест», которая также принимала участие в строительстве Крымского моста.

Первый этап строительства предусматривает реконструкцию Таврической набережной.

«Здесь будут приведены в порядок все коммуникации — водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнётся благоустройство территории. Далее планируется приступить к работам на набережной Назукина», — уточнили в пресс-службе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Балтийском море могут появиться новые маршруты для яхтенного туризма.