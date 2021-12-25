Правительство поручило выделить почти 900 млн рублей на развитие электросетей в Дагестане

Правительство России поручило выделить 890,8 млн рублей на развитие электросетевой инфраструктуры в Дагестане.

«Выделить Минэнерго России в 2021 году для предоставления субсидии ПАО «Россети Северный Кавказ»... бюджетные ассигнования в размере 890,8 млн рублей из резервного фонда правительства России», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделяются на восстановление распределительных сетей электроснабжения потребителей региона и приобретение автотранспорта и специальной техники для укомплектования оперативно-выездных бригад и персонала.

Ранее стало известно, что правительство поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы и выделит на это 1 млрд рублей.