Правительство поручило выделить почти 900 млн рублей на развитие электросетей в Дагестане

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Правительство России поручило выделить 890,8 млн рублей на развитие электросетевой инфраструктуры в Дагестане.
Правительство поручило выделить почти 900 млн рублей на развитие электросетей в Дагестане
  • Legion-Media

«Выделить Минэнерго России в 2021 году для предоставления субсидии ПАО «Россети Северный Кавказ»... бюджетные ассигнования в размере 890,8 млн рублей из резервного фонда правительства России», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделяются на восстановление распределительных сетей электроснабжения потребителей региона и приобретение автотранспорта и специальной техники для укомплектования оперативно-выездных бригад и персонала.

Ранее стало известно, что правительство поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы и выделит на это 1 млрд рублей.

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