Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока
- Legion-Media
«Поступила информация о дрейфующей барже, следовавшей с острова Попова в сторону острова Русского. На борту судна находятся четыре человека», — цитирует РИА Новости представителя мэрии.
Он отметил, что баржа села на мель в районе острова Клыкова.
Никто из людей не пострадал, на данный момент решается вопрос об их эвакуации.
18 сентября прогулочный катер с четырьмя человеками на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге.