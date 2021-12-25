Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока

Пассажирская баржа, на борту которой находятся четыре человека, села на мель у берегов Владивостока.

«Поступила информация о дрейфующей барже, следовавшей с острова Попова в сторону острова Русского. На борту судна находятся четыре человека», — цитирует РИА Новости представителя мэрии.

Он отметил, что баржа села на мель в районе острова Клыкова.

Никто из людей не пострадал, на данный момент решается вопрос об их эвакуации.

18 сентября прогулочный катер с четырьмя человеками на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге.