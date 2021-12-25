Родители девятилетней студентки рассказали свою версию конфликта с МГУ

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Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказали свою точку зрения о произошедших за неделю в стенах учебного заведения событиях.
Родители девятилетней студентки рассказали свою версию конфликта с МГУ
  • Legion-Media

«Просим контролирующие органы,… вмешаться в данную ситуацию, дать правовую оценку действиям сотрудникам факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего», — приводит РИА Новости заявление.

Родители пожаловались на «нарушения законодательства и беспрецедентную травлю» со стороны факультета психологии.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова предложила МГУ им. Ломоносова обучать девятилетнюю Алису Теплякову по индивидуальной программе.

21 декабря появилась информация, что отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Позднее отец и мать Тепляковой рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.

По последней информации, родители Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.

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