После гибели двух человек в ДТП под Волгоградом заведено уголовное дело

Уголовное дело заведено по факту гибели двух человек в массовом ДТП в Новоаннинском районе Волгоградской области.

«Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 5 ст. 264 УК России», — приводит ТАСС слова старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой.

Инцидент произошёл на федеральной трассе Р22 «Каспий», столкнулись пять автомобилей.

Водитель Infiniti не справился с управлением, и его автомобиль врезался в грузовик MAN, после чего произошло столкновение с автомобилями Toyota, Volkswagen и Priora.

Отмечается, что в результате ДТП погибли пассажиры Infiniti, 39-летняя женщина и её 12-летняя дочь.

Ранее около 20 машин столкнулись на трассе М7 во Владимирской области.