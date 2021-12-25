После гибели двух человек в ДТП под Волгоградом заведено уголовное дело

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Уголовное дело заведено по факту гибели двух человек в массовом ДТП в Новоаннинском районе Волгоградской области.
После гибели двух человек в ДТП под Волгоградом заведено уголовное дело
  • РИА Новости

«Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 5 ст. 264 УК России», — приводит ТАСС слова старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой.

Инцидент произошёл на федеральной трассе Р22 «Каспий», столкнулись пять автомобилей.

Водитель Infiniti не справился с управлением, и его автомобиль врезался в грузовик MAN, после чего произошло столкновение с автомобилями Toyota, Volkswagen и Priora.

Отмечается, что в результате ДТП погибли пассажиры Infiniti, 39-летняя женщина и её 12-летняя дочь.

Ранее около 20 машин столкнулись на трассе М7 во Владимирской области. 

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