Песков направил журналистам открытку с греческим алфавитом и пожеланием не болеть

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил журналистам новогоднюю открытку с поздравлением и пожеланием скорейшего окончания пандемии. Сама открытка содержит греческий алфавит и выделенную букву «омикрон».
Песков направил журналистам открытку с греческим алфавитом и пожеланием не болеть
  • © Пресс-служба президента РФ

Поздравление от Пескова опубликовал «Кремлевский пул РИА».

«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы! С наступающим!» — написал Песков.

Как ранее рассказал Песков, президент России Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких.

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