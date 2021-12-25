Песков направил журналистам открытку с греческим алфавитом и пожеланием не болеть
- © Пресс-служба президента РФ
Поздравление от Пескова опубликовал «Кремлевский пул РИА».
В 22-м точно будет лучше! Да и букв осталось не так много. Поздравление журналистам от Пескова. Он точно знает pic.twitter.com/fQplDUYtqK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 25, 2021
«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы! С наступающим!» — написал Песков.
Как ранее рассказал Песков, президент России Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких.