Песков направил журналистам открытку с греческим алфавитом и пожеланием не болеть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил журналистам новогоднюю открытку с поздравлением и пожеланием скорейшего окончания пандемии. Сама открытка содержит греческий алфавит и выделенную букву «омикрон».

Поздравление от Пескова опубликовал «Кремлевский пул РИА».

В 22-м точно будет лучше! Да и букв осталось не так много. Поздравление журналистам от Пескова. Он точно знает pic.twitter.com/fQplDUYtqK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 25, 2021

«Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы! С наступающим!» — написал Песков.

Как ранее рассказал Песков, президент России Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких.