Более 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД работают в Москве из-за снегопада
- © Официальный сайт Мэра Москвы
«23 экипажа дорожного патруля ЦОДД сегодня помогают в городе в двойную силу», — говорится в сообщении столичного Дептранса в Telegram.
В ведомстве рекомендовали владельцам большегрузов не перегружать свои автомобили и планировать поездки с учётом прогноза погоды.
«На дорогах много снега и плохая видимость, возможно образование гололедицы», — добавили в Дептрансе Москвы.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в первой половине дня 25 декабря в Москве ожидается метель, а на дорогах возможны снежные заносы.