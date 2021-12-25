Более 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД работают в Москве из-за снегопада

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В Москве в связи с сильным снегопадом и плохой видимостью на дорогах для помощи автомобилям работают 23 экипажа дорожного патруля ЦОДД (Центра организации дорожного движения).
Более 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД работают в Москве из-за снегопада
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«23 экипажа дорожного патруля ЦОДД сегодня помогают в городе в двойную силу», — говорится в сообщении столичного Дептранса в Telegram.

В ведомстве рекомендовали владельцам большегрузов не перегружать свои автомобили и планировать поездки с учётом прогноза погоды.

«На дорогах много снега и плохая видимость, возможно образование гололедицы», — добавили в Дептрансе Москвы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в первой половине дня 25 декабря в Москве ожидается метель, а на дорогах возможны снежные заносы.

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