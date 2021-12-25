Мурашко осмотрел новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко осмотрел построенный в Ростове-на-Дону Донской инфекционный центр, который скоро примет первых пациентов.

«Медицинский центр готов для запуска в практическую работу», — цитирует министра РИА Новости.

Вопросы выдачи лицензии уже завершаются, отметил он.

В ближайшее время необходимо будет переформатировать потоки пациентов, чтобы снять нагрузку с медицинских организаций, подчеркнул Мурашко.

Областную больницу стоимостью 3,5 млрд рублей начали строить в июне 2020 года. 10 декабря этого года центр сдали в эксплуатацию.

Построено девять корпусов общей площадью 33 тыс. кв. м, они рассчитаны на 260 коек.

Как стало известно ранее, правительство поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы и выделит на это 1 млрд рублей.