Мурашко осмотрел новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону
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«Медицинский центр готов для запуска в практическую работу», — цитирует министра РИА Новости.
Вопросы выдачи лицензии уже завершаются, отметил он.
В ближайшее время необходимо будет переформатировать потоки пациентов, чтобы снять нагрузку с медицинских организаций, подчеркнул Мурашко.
Областную больницу стоимостью 3,5 млрд рублей начали строить в июне 2020 года. 10 декабря этого года центр сдали в эксплуатацию.
Построено девять корпусов общей площадью 33 тыс. кв. м, они рассчитаны на 260 коек.
Как стало известно ранее, правительство поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы и выделит на это 1 млрд рублей.