Правительство России выделит более 1 млрд рублей на развитие студенческого спорта

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Правительство России в ближайшие три года выделит из средств федерального бюджета более 1,1 млрд рублей на развитие студенческого спорта.
Правительство России выделит более 1 млрд рублей на развитие студенческого спорта
  • © Российский студенческий спортивный союз
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«В ближайшие три года на развитие студенческого спорта в России из федерального бюджета будет выделено более 1,1 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Субсидии будут выделены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В частности, в 2022 году на реализацию этой цели будет направлено более 479,2 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.

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