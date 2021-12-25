Правительство России выделит более 1 млрд рублей на развитие студенческого спорта
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«В ближайшие три года на развитие студенческого спорта в России из федерального бюджета будет выделено более 1,1 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.
Субсидии будут выделены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
В частности, в 2022 году на реализацию этой цели будет направлено более 479,2 млн рублей.
Ранее в Госдуме предложили повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.