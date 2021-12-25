Авиалайнер МС-21-300 с крылом из материалов российского производства выполнил первый полёт

Короткая ссылка
Новейший авиалайнер МС-21-300 с крылом из полимерных композитов российского производства выполнил первый полёт. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ростех».
Авиалайнер МС-21-300 с крылом из материалов российского производства выполнил первый полёт
  • РИА Новости

«Сегодня самолёт МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полёт», — говорится в сообщении.

Полёт прошёл в штатном режиме.

Авиалайнер МС-21-300 выполнил перый тренировочный полёт в Иркутске 16 декабря.

Самолёт преодолел расстояние более 4 тыс. км, в ходе чего экипаж проверил надёжность работы двигателей и функциональных систем и оборудования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить