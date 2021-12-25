Авиалайнер МС-21-300 с крылом из материалов российского производства выполнил первый полёт

Новейший авиалайнер МС-21-300 с крылом из полимерных композитов российского производства выполнил первый полёт. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ростех».

РИА Новости