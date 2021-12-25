Авиалайнер МС-21-300 с крылом из материалов российского производства выполнил первый полёт
- РИА Новости
«Сегодня самолёт МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полёт», — говорится в сообщении.
Полёт прошёл в штатном режиме.
Авиалайнер МС-21-300 выполнил перый тренировочный полёт в Иркутске 16 декабря.
Самолёт преодолел расстояние более 4 тыс. км, в ходе чего экипаж проверил надёжность работы двигателей и функциональных систем и оборудования.