В ЮВО десять тысяч военных вернулись в пункты постоянной дислокации
«В войсках ЮВО более десяти тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.
Уточняется, что окончился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск.
В течение месяца батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО прошли подготовку в полевых условиях.
Ранее на полигоне Прудбой в Волгоградской области прошли учебные стрельбы с участием танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа.