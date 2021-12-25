В ЮВО десять тысяч военных вернулись в пункты постоянной дислокации

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В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что десять тысяч военнослужащих вернулись в пункты постоянной дислокации после месяца занятий в полевых условиях.

«В войсках ЮВО более десяти тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Уточняется, что окончился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск.

В течение месяца батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО прошли подготовку в полевых условиях.

Ранее на полигоне Прудбой в Волгоградской области прошли  учебные стрельбы с участием танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа.

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