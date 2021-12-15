В Волгоградской области прошли учебные стрельбы с участием танкистов и мотострелков ЮВО

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На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошли учебные стрельбы с участием танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа.
В Волгоградской области прошли учебные стрельбы с участием танкистов и мотострелков ЮВО
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В тренировке задействовали танки Т-90А, а также БМП-3 с автоматическими пушками и пулемётами.

«Мотострелки вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения в Крыму по противовоздушной обороне.

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