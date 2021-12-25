В России поставят эксперимент по регистрации в ЕСИА через мобильное приложение

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С 27 декабря 2021 по 31 декабря 2022 года в России пройдёт эксперимент по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием мобильного приложения.
В России поставят эксперимент по регистрации в ЕСИА через мобильное приложение
  • Pixabay

Соответствующее постановление обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пишет ТАСС, целью эксперимента является повышение эффективности предоставления государственных, муниципальных и иных услуг в электронной форме посредством совершенствования способов регистрации в единой системе.

Эксперимент проводят для того, чтобы опробовать новые способы размещения и проверки сведений, которые необходимы для регистрации россиян в системе.

Граждане могут принять участие на добровольной основе.

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