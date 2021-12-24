Косметолог Двали дала советы по уходу за кожей в зимний период

Врач-косметолог Тамара Двали дала советы по уходу за кожей в зимний период.

В беседе с Общественной службой новостей она заявила, что нежелательно умываться и мыть руки слишком горячей водой, поскольку это может пересушить кожу.

Также рекомендуется использовать максимально щадящие средства для очищения. Ещё один совет — подобрать более плотный крем для лица.

По словам эксперта, желательно сделать упор на увлажняющие и питательные маски, временно исключив слишком агрессивные и жёсткие средства.

Кроме того, необходимо использовать бальзам для губ или гигиеническую помаду, считает Двали. Она добавила, что стоит обратить внимание и на салонные процедуры.

Ранее дерматолог-косметолог Ольга Андриянова, заместитель главного врача клиники «СМ-Косметология», в беседе с газетой «Известия» рассказала, как обезопасить кожу в морозную погоду.