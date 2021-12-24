Первым замминистра сельского хозяйства России назначили Оксану Лут

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В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации произошли кадровые перестановки, как следует из опубликованных распоряжений.
Первым замминистра сельского хозяйства России назначили Оксану Лут
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Согласно документам, опубликованным на официальном портале правовой информации, первым заместителем министра сельского хозяйства России назначена Оксана Лут, ранее занимавшая должность замминистра. Её пост займёт Андрей Разин.

Ранее по указу президента России Владимира Путина на должность нового замглавы МВД России назначили генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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