Генерал-лейтенант полиции Кравченко назначен новым замглавы МВД

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На пост нового замглавы МВД России назначили генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко.
Генерал-лейтенант полиции Кравченко назначен новым замглавы МВД
  • © Пресс-служа Волгоградской областной Думы
  • РИА Новости

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от должности», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в России назначили первого заместителя министра здравоохранения — им стал Владимир Зеленский.

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