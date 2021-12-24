Генерал-лейтенант полиции Кравченко назначен новым замглавы МВД
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- РИА Новости
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от должности», — говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее в России назначили первого заместителя министра здравоохранения — им стал Владимир Зеленский.