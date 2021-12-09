Первым замглавы Минздрава назначили Владимира Зеленского
- РИА Новости
«У министра здравоохранения появился ещё один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2014 году Зеленский возглавил Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.
В октябре сообщалось, что правительство России назначило Ольгу Баталину на должность первого заместителя министра труда и социальной защиты.