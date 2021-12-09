Первым замглавы Минздрава назначили Владимира Зеленского

Первым заместителем министра здравоохранения России назначили Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«У министра здравоохранения появился ещё один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2014 году Зеленский возглавил Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.

В октябре сообщалось, что правительство России назначило Ольгу Баталину на должность первого заместителя министра труда и социальной защиты.