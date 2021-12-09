Первым замглавы Минздрава назначили Владимира Зеленского

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Первым заместителем министра здравоохранения России назначили Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте российского правительства.
Первым замглавы Минздрава назначили Владимира Зеленского
  • РИА Новости

«У министра здравоохранения появился ещё один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2014 году Зеленский возглавил Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, где и работал до настоящего времени.

В октябре сообщалось, что правительство России назначило Ольгу Баталину на должность первого заместителя министра труда и социальной защиты.

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