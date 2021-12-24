Полиция задержала водителя, открывшего стрельбу возле скорой в Петербурге

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Водитель иномарки в ходе дорожного конфликта с бригадой скорой помощи в Санкт-Петербурге открыл стрельбу из травматического пистолета. Правонарушителя задержала полиция.
Полиция задержала водителя, открывшего стрельбу возле скорой в Петербурге
  • РИА Новости

«В ходе конфликта водитель иномарки повредил зеркало заднего вида кареты скорой помощи и произвёл несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся с места происшествия», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МВД.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 24 декабря. Для задержания правонарушителя был объявлен план «Перехват», автомобиль стрелявшего заблокировали в городе Колпино.

«У 46-летнего водителя Audi изъят травматический пистолет. Правонарушитель доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства», — сообщили в МВД.

Ранее в Москве полицейские задержали трёх человек, избивших мужчину в подземном переходе. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»). 

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