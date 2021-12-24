Представители туротрасли прокомментировали ситуацию с путешествиями на Новый год

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Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и председатель правления Всероссийского объединения туристов, генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев прокомментировали ситуацию с путешествиями на Новый год.
Представители туротрасли прокомментировали ситуацию с путешествиями на Новый год
  • Legion-Media

«Сейчас высокий спрос по всем направлениям, за исключением Шарм-эш-Шейха и Хургады. В Египет можно и за 20 тыс. рублей на человека улететь. С пакетом, с проживанием цена будет где-то 30 тыс. рублей. Надо смотреть даты и направления, где есть сложности с заполнением рейсов. Там именно такие цены», — заявил Мальцев в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, Бобылев подтвердил, что провести новогодние каникулы в Египте дешевле всего.

«Если брать глобально с точки зрения цены и доступности организации отдыха, то, наверное, на зимний период конкурентов Египту сейчас нет», — сказал он.

Как отметил Бобылев, скидки по этому направлению предлагает именно российская сторона.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с въездным туризмом.

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