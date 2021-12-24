ЦБ рассмотрит установление макропруденциальных лимитов на потребкредиты

В Банке России рассмотрят вопрос об установлении макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций с 1 июля 2022 года.

«Совет директоров Банка России утвердил нормативный акт по макропруденциальным лимитам и после его регистрации рассмотрит вопрос об установлении с 1 июля 2022 года макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы российского регулятора.

Задача макропруденциального регулирования сводится к ряду мер, направленных на снижение финансовых рисков, при которых большая часть участников финсектора теряет ликвидность или становится неплатёжеспособной.

Ранее сенаторы одобрили внесение изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Согласно документу, ЦБ «наделяется полномочиями по установлению для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальных лимитов, срока их действия, а для микрофинансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, — отдельных экономических нормативов».