Глава Рособрнадзора Музаев прокомментировал ситуацию с контрольными в школах

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев прокомментировал ситуацию с контрольными в школах.
Глава Рособрнадзора Музаев прокомментировал ситуацию с контрольными в школах
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Все регионы получили рекомендации Рособрнадзора о необходимости сократить число контрольных работ в школах. Есть и поручение Госсовета об этом. В течение следующего года мы проведём на эту тему широкомасштабный мониторинг. Будут большие выборки школ, мы проанализируем количество контрольных работ по каждому предмету», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на основании этих материалов может выйти несколько нормативных правовых актов, которые будут уже не рекомендацией, а требованием.

Как отметил Музаев, контрольные работы в школах должны быть двух видов — та, которую проводит в рамках своего учебного плана педагог, и всероссийская проверочная работа.

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