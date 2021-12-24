Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о проведении ЕГЭ в 2022 году

Короткая ссылка
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал о проведении ЕГЭ в 2022 году.
Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о проведении ЕГЭ в 2022 году
  • Legion-Media

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов. У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании — с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, основной период экзаменов запланирован на 26 мая — 2 июля.

Музаев призвал родителей не переживать.

«Если мы поймём, что ситуация меняется, то быстро сможем всё переформатировать», — пояснил он.

Ранее психолог доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить