Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о проведении ЕГЭ в 2022 году

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал о проведении ЕГЭ в 2022 году.

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов. У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании — с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, основной период экзаменов запланирован на 26 мая — 2 июля.

Музаев призвал родителей не переживать.

«Если мы поймём, что ситуация меняется, то быстро сможем всё переформатировать», — пояснил он.

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