В Крыму сообщили, что не намерены вводить курортный сбор

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В министерстве курортов и туризма Крыма сообщили что власти Крыма не планируют вводить курортный сбор и подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нем.
В Крыму сообщили, что не намерены вводить курортный сбор
  • Legion-Media

«Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Отмечается, что взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

«На сегодняшний день решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали», — говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала топ-10 регионов страны по организованному туризму по итогам 2021 года.

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